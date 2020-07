Serie A: Roma-Inter 2-2 (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - Roma, 19 LUG - Roma e Inter pareggiano 2-2, 1-1, nel posticipo della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A. La squadra di Antonio Conte era passata in vantaggio dopo 15' con De ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Roma-Inter: le formazioni ufficiali - Sport_Mediaset : Stasera alle 21.45 la sfida #RomaInter ?? ?? - Gazzetta_it : #Kolarov-#Lautaro in #RomaInter: il contatto sospetto infiamma il dibattito sui social #SerieA #DiBello #Arbitro… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Roma - Spinazzola, capolavori e follia. Ibanez è una perla - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: #Kolarov-#Lautaro in #RomaInter: il contatto sospetto infiamma il dibattito sui social #SerieA #DiBello #Arbitro #Var http… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

Nella ripresa la Roma riparte con più convinzione per il gol trovato allo scadere del primo tempo. Handanovic è bravo in uscita su Veretout, imbeccato ancora da Dzeko. Il primo squillo dell'Inter è al ...Roma-Inter finisce 2-2. Un pareggio che non serve a nessuna delle squadre. I nerazzurri infatti rischiano di non guadagnare punti sulla Juve, mentre la Roma perde terreno su Napoli e Milan.