Salvini torna a baciare rosari in piazza | VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Salvini torna a baciare rosari in piazza Matteo Salvini si trova a Gallipoli e, nei soliti giri di piazza per i suoi eventi elettorali, torna anche alle vecchie abitudini. Nelle sue Instagram Stories, lo notiamo impegnato a mostrare apertamente la propria fede, baciando un rosario davanti ai cittadini accorsi per ascoltare le sue parole in strada. E non è la prima volta. Il leader della Lega era a Gallipoli per lanciare la volata di Raffaele Fitto, in vista delle Regionali che si terranno il 20 e il 21 settembre e ha ben pensato di rispolverare un po’ le vecchie abitudini: l’ultima volta che aveva baciato pubblicamente un rosario era lo scorso gennaio, periodo in cui girava ... Leggi su tpi

