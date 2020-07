Repubblica: Catanoso cambiava i risultati delle partite con un mare di scommesse (Di domenica 19 luglio 2020) Repubblica fornisce oggi maggiori dettagli sull’inchiesta partita ieri ai danni di un arbitro di Serie C per l’anomala sospensione di una gara che aveva fatto registrare un alto numero di scommesse. Si tratta di Virtus Verona-Gubbio. Arbitra Luigi Catanoso, iscritto alla sezione di Reggio Calabria. Che si accascia quando mancano 11 minuti alla fine e insiste di non farcela a continuare la gara. è un guaio, per chi quella partita sta vincendo — il Gubbio — e sa che, per regolamento, dovrà tornare a Verona dall’Umbria chissà quando e per giocarsela in soli 11 minuti. Su questa gara viene aperta un’inchiesta Alla procura federale viene segnalata una coincidenza: l’infortunio dell’arbitro “decide” una partita su cui viene registrato un flusso anomalo di ... Leggi su ilnapolista

