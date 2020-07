Recovery fund, i “frugali” propongono 350 miliardi di sussidi e 350 di prestiti. Conte: “Cifre attuali sono il minimo indispensabile”. E a Rutte: “Se crolla il mercato unico dovrai rispondere ai cittadini europei” (Di domenica 19 luglio 2020) I nodi da sciogliere sono gli stessi di venerdì. L’ammontare degli aiuti a fondo perduto, partendo dai 500 miliardi proposti dalla Commissione che i “frugali” vogliono tagliare. Il controllo su come saranno spesi, con l’Olanda che invoca il potere di veto e l’Italia che lo esclude. L’entità dei “rimborsi” concessi ai Paesi nordici sui contributi al bilancio comunitario. Il legame tra erogazione dei soldi europei e rispetto dello stato di diritto, che chiama in causa il blocco di Visegrad. Infine l’ampiezza del quadro finanziario 2021-2027. È il terzo giorno di trattative a Bruxelles sul Recovery fund e tutto fa pensare che il Consiglio europeo che avrebbe dovuto concludersi sabato continuerà anche lunedì. Dopo gli scontri ... Leggi su ilfattoquotidiano

