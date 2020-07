Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: c’è Caprari con Gervinho (Di domenica 19 luglio 2020) Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 34esima giornata del campionato di Serie A, siamo ormai agli sgoccioli della stagione e con le partite che sono sempre più determinanti. Nel primo match di oggi in campo Parma e Sampdoria, due squadre che hanno ancora da chiedere e intenzionate a concludere al meglio il torneo. La squadra di D’Aversa è reduce dalla sconfitta contro il Milan, ma in generale le ultime prestazioni non sono state all’altezza. percorso completamente opposto per gli uomini Ranieri che si sono tirati fuori dalla zona pericolosa. Ecco le scelte dei due allenatori. Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali Parma (4-3-3) ... Leggi su calcioweb.eu

