Nuovo Stadio – Problema terzo anello per Inter e Milan

Il terzo anello complica i piani di Inter e Milan C'è un Nuovo ostacolo sulla strada di Inter e Milan verso la costruzione del Nuovo Stadio. Secondo Tuttosport, a rallentare il progetto dei nerazzurri e dei rossoneri ci sarebbero i diritti di autori dagli architetti che hanno realizzato il terzo anello dell'attuale San Siro. "Due mesi fa la Soprintendenza ai Beni Culturali aveva negato l'esistenza di "un vincolo culturale" su San Siro eliminando un altro ostacolo sulla strada del progetto del Nuovo Stadio di Inter e Milan. Ma c'è ancora un parere che deve essere reso ...

