MotoGp – Valentino Rossi non si dà pace: “non riesco a far lavorare bene la gomma, sono in difficoltà” (Di domenica 19 luglio 2020) Gara da dimenticare per Valentino Rossi a Jerez. Il pilota Yamaha costretto al ritiro per un guasto tecnico, ma il vero problema è nell’utilizzo delle gomme. Rossi ha spiegato a Sky Sport: “è stato un weekend difficile, nel pomeriggio abbiamo sofferto con le temperature alte. La gomma posteriore non riusciamo a farla lavorare bene, sono in difficoltà. In gara non avevo il passo per rimanere con il gruppo del podio. Alla fine abbiamo avuto un problema tecnico nel rettilineo, la moto si è spenta andando in protezione e mi sono dovuto ritirare. È stato un weekend molto difficile. Marquez? Ha fatto una brutta caduta, in un brutto posto. Bisogna vedere quanto si è fatto male, quanto ci mette per ... Leggi su sportfair

