Michael Schumacher potrebbe apparire di nuovo in pubblico. Lo afferma Jean Todt (Di domenica 19 luglio 2020) Il n.1 dello sport automobilistico ha dichiarato di aver recentemente visitato Michael Schumacher e ha espresso la speranza che il campione del mondo di Formula 1 ad un certo punto possa apparire di nuovo in pubblico per la prima volta dal suo grave incidente sugli sci sette anni fa Leggi su firenzepost

