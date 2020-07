Marijuana a Castel San Lorenzo: carabinieri sequestrano 197 piante (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A Castel San Lorenzo, i carabinieri della locale stazione, collaborati dai carabinieri della Stazione di Aquara, hanno deferito in stato di libertà n.2 fratelli, pregiudicati locali, poiché responsabili ex art. 73 DPR 309/90 di “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. All’interno di un terreno, in località Difesa Principe del comune di Felitto, venivano coltivate n.197 piante di Marijuana, opportunamente celate nella fitta vegetazione. Successiva perquisizione domiciliare consentiva di sequestrare ulteriori 9 gr. di Marijuana e diverso materiale atto al confezionamento. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà inviato al L.A.S.S. del ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : GUARDA IL VIDEO Castel S.Lorenzo. Scoperta piantagione marijuana, due denunce - ONDANEWSweb : Vasta piantagione di marijuana scoperta a Felitto. Denunciati due fratelli di Castel San Lorenzo -… - InfoCilentoWeb : Castel San Lorenzo, scoperta piantagione di marijuana. Nei guai due fratelli #CastelSanLorenzo… -