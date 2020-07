Lugano, pari al Tourbillon: il Sion resta a -8 (Di domenica 19 luglio 2020) I bianconeri, al quarto pareggio consecutivo, hanno impattato 1-1 coi vallesani. Reti di Gerndt e Grgic Leggi su media.tio.ch

chalcio : FC Lugano, l'analisi post-Thun: il 3° pari di fila avvicina i bianconeri alla salvezza, nonostante un arbitraggio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lugano pari

Ticinonline

SION - Né vinti né vincitori al Tourbillon, dove il Lugano ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo impattando 1-1 col Sion. A caccia di un risultato utile per tenersi a distanza di sicurezza almeno ...La Collega socialista Zanini ha espresso il suo personale parere sulla problematica Foce e sull'adiacente Parco Ciani sostenendo che, in sintesi, non sono luoghi adatti agli eventi. Nella mia veste di ...