Juventus-Lazio, Inzaghi: “Daremo tutto per fare bene, mancheranno diversi big” (Di domenica 19 luglio 2020) Simone Inzaghi si proietta alla sfida di campionato contro la Juventus di lunedì sera.Sarebbe potuta essere la partita che magari avrebbe deciso il campionato di Serie A, ma le troppe cadute in campionato dei capitolini li hanno costretti a dire addio al sogno. Il tecnico dei biancocelesti, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato che diversi dei suoi calciatori saranno assenti in primis Luis Alberto."Sarà una bellissima partita. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, la Juve l'abbiamo già affrontata in casa e in Supercoppa. Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un'ottima gara. Sicuramente l'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato - afferma ... Leggi su mediagol

Alla vigilia del match di domani contro la Juventus, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ufficializza un'altra importante defezione per ...

Io però voglio concentrarmi su chi giocherà domani che dovrà aiutarmi in una sfida difficilissima. Ma io preferisco parlare dei giocatori presenti, e andremo domani a Torino per vincere.

Io più che la Juve, l'Inter o l'Atalanta guardo in casa mia.