Inter, Handanovic: «Roma, siamo pronti. I conti alla fine» (Di domenica 19 luglio 2020) Samir Handanovic ha parlato pochi istanti prima della sfida contro la Roma: le dichiarazioni del portiere dell’Inter Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita contro la Roma. «Un po’ siamo abituati a giocare ogni tre giorni, anche se non è normale per nessuno. Non ci piangiamo addosso, sappiamo cosa ci aspetta. siamo pronti. La Roma arriva da tre vittorie di fila, la chiave sarà fare quello che facciamo sempre: imporre il nostro gioco e giocare per vincere. Noi la miglior difesa del campionato? Non siamo ancora alla fine, i conti li ... Leggi su calcionews24

