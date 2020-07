Gp Ungheria: incidente Verstappen a pochi minuti dal via (Di domenica 19 luglio 2020) BUDAPEST - Colpo di scena a pochi minuti dal via del Gran Premio d' Ungheria . Durante i giri di ricognizione prima del posizionamento sulla griglia di partenza, circa 20 minuti prima del via, Max ... Leggi su corrieredellosport

IlPostFlashes : RT @ilPostSport: Max Verstappen è andato a sbattere prima della partenza del Gran Premio d'Ungheria - ilPostSport : Max Verstappen è andato a sbattere prima della partenza del Gran Premio d'Ungheria - davide_0704 : Sintesi dei primi giri della #f3 in Ungheria: -botte da orbi -incidente alla prima curva con 454783 macchine coinvo… - Luca_Zunino : #Formula1 #F1 #HungarianGP #Hungaroring #Ferrari #Leclerc: 'Incidente alle spalle, podio lontano'. #Vettel: 'Racing… - cavalent : RT @rtl1025: ?? 'L'incidente tra me e #Vettel è alle spalle. Dopo la gara sono andato a spiegarmi e credo che lui abbia accettato le mie scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria incidente

Mancano pochi minuti al via. Si partirà regolarmente e non dietro la Safety Car, ma la pista è bagnata e soprattutto sta per tornare la pioggia che potrebbe cambiare tutte le carte in tavole. Nessuno ...Il terzo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 si corre oggi nel primo pomeriggio: i link e le informazioni per seguirlo in diretta dalle 15 o in differita questa sera Il Gran Premio d’Ungheria di For ...