GP Spagna Jerez 2020, Quartararo: “Dedico la vittoria a chi è stato colpito dal Covid-19” (Di domenica 19 luglio 2020) “Questa vittoria è dedicata ai fan e a chi è stato colpito dal Covid-19, oltre che alla mia famiglia e a chi mi sostiene”. Lo ha detto Fabio Quartararo al termine del Gran Premio di Spagna di MotoGP in cui il pilota francese ha conquistato la prima vittoria in carriera nella classe regina: “Sono felicissimo – aggiunge il pilota della Yamaha Petronas al traguardo di Jerez – non ho ancora capito bene quanto sono riuscito a fare. E’ un peccato che non ci siano i fan per festeggiare”. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - sportface2016 : #GPSpagna Jerez 2020, #Quartararo: 'Sono felicissimo, non ho ancora capito bene quanto sono riuscito a fare. Peccat… - Ettore572 : RT @SkySportMotoGP: Marquez caduto nel GP di Spagna. Le news sull'infortunio da Jerez. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP #MotoGP http… -