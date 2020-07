Formula 3, Gara 2 GP Ungheria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di domenica 19 luglio 2020) Successo per Beckmann in Gara-2 del GP d’Ungheria di Formula 3. Gara pazzesca quella che ha aperto la domenica del GP ungherese, la pioggia condiziona una Gara piena di sorpassi che ha visto ben due safety car. Al secondo posto grande prova di Piastri, sempre più leader del Mondiale che si mette alle spalle Hauger che in questo weekend fa vedere il suo valore. I grandi delusi di giornata sono Vesti al quale si ferma la macchina e Viscaal, grande dominatore della Gara che taglia il traguardo per primo, ma paga una penalità di 10 secondi che combinato all’arrivo in safety car lo butta fuori dalla zona punti. Di seguito l’ordine d’arrivo e la ... Leggi su sportface

frankrai96 : GP Ungheria 2020: strategie gomme, meteo e tv - FormulaPassion : GP Ungheria 2020: strategie gomme, meteo e tv - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1: #Leclerc preferisce le certezze dell'asciutto alle incognite legato al meteo #HungarianGP - sportli26181512 : Formula 1, oggi il GP d'Ungheria: orari tv e ultime news: E' il giorno della terza gara del Mondiale di F1: si corr… - FormulaPassion : #F1: #Leclerc preferisce le certezze dell'asciutto alle incognite legato al meteo #HungarianGP -