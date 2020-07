"Epidemia colposa e omicidio colposo plurimo". Disastro-Covid, per Conte si mette malissimo: aperto un fascicolo sul premier (Di domenica 19 luglio 2020) Tutto parte da un tweet dell'avvocato Carlo Taormina. Questo: «Una voce mi dice che la procura di Roma, da me investita con tre denunzie sulla gestione dell'emergenza Coronavirus, abbia trasmesso gli atti al tribunale dei ministri contro Giuseppe Conte e altri. Darò conferma». E la conferma dovrebbe arrivare, completate le ultime verifiche, domani. Ma tant' è: il penalista non è riuscito a trattenersi. «Non ce l'ho fatta a non darvi la notizia che nessun organo di stampa e televisivo può avere», ha aggiunto su Facebook. Del resto qualcosa si è mosso, dopo che la scorsa primavera Taormina - già parlamentare, già sottosegretario all'Interno con Silvio Berlusconi - aveva presentato un corposo incartamento a piazzale Clodio per chiedere di fare luce sulle mosse del governo per contrastare la diffusione ... Leggi su liberoquotidiano

