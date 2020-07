Coronavirus, Spagna: 73 contagi in una discoteca a Cordova (Di domenica 19 luglio 2020) In una discoteca Cordova in Spagna, si sono registrati 73 casi positivi al Coronavirus. Si tratta del focolaio più grande accertato in Andalusia. La situazione continua a restare tesa nel paese, e molti cittadini iniziano ad avere paura che ci si trovi di fronte a una seconda ondata. In Spagna, 73 persone sono risultate positive … L'articolo Coronavirus, Spagna: 73 contagi in una discoteca a Cordova proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - marcelgiorda : RT @ultimenotizie: In #Spagna almeno 73 persone fra le 400 che hanno trascorso una nottata nella discoteca Babylonia di Cordova sono risult… - GiaPettinelli : Coronavirus: Spagna, 73 contagiati in discoteca a Cordova - Ultima Ora - ANSA -