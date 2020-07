Chiara Ferragni agli Uffizi: è polemica | Fedez interviene e cita Mahmood (Di domenica 19 luglio 2020) Chiara Ferragni è finita al centro dell’ennesima polemica in quanto ha realizzato uno shooting fotografico agli Uffizi. Fedez è intervenuto su Twitter difendendo sua moglie, citando anche un videoclip realizzato dal collega Mahmood. Chiara Ferragni si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica dopo aver pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la immortalava all’interno … L'articolo Chiara Ferragni agli Uffizi: è polemica Fedez interviene e cita Mahmood è stato pubblicato prima sul ... Leggi su chedonna

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - fattoquotidiano : Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - HuffPostItalia : Eike Schmidt (Uffizi): 'Su Chiara Ferragni basta snobismi, avvicina i ragazzi alla cultura' - Giuliano__Volpe : Una mia riflessione 'laica' su una polemica assurda e anacronistica intrisa di furori iperideologici… - pomadarino : RT @believeinmusic_: A me di tutta questa polemica inutile fa ridere solo una cosa: Beyoncé che aveva girato un video nel Louvre era reputa… -

