Ardea, il Sindaco lancia la sfida #Ardeapulita. Rimossi (più di una volta) i rifiuti dal Lungomare, poi l’appello: «Rispettate le regole» (Di domenica 19 luglio 2020) Continua la battaglia ad Ardea contro l’annosa piaga dell’abbandono dei rifiuti in strada. Un problema che caratterizza anche e sopratutto il litorale rappresentando, oltre al problema ambientale in sé, un pessimo biglietto da visita per il territorio. A questo proposito ieri il primo cittadino Savarese ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una serie di aggiornamenti volti a monitorare la situazione dopo alcuni interventi di pulizia effettuati in giornata. «Questa mattina (ieri, sabato 18 luglio) l’intero tratto di Marina di Ardea che va dal confine con Pomezia fino a via Bergamo, è stato sgomberato da ogni rifiuto e l’intera via spazzata. Resta da rimuovere in alcuni tratti la sabbia che il vento ha trascinato in strada; lavoro che si dovrà fare quando potremo vietare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Da Roma al mare di Anzio, le 42 candeline di Virginia Raggi: ecco l'ultimo compleanno da sindaca

Per festeggiare l’ultimo compleanno da sindaca e soffiare via 42 candeline ... Poi, nella casa al mare ad Ardea, il pensiero del compagno: ecco la veranda riadattata a “zona relax” e immortalata da ...

