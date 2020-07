Viaggiavano in A1 con un tesoro dentro l'auto: 220mila euro (Di sabato 18 luglio 2020) La Polizia di Stato sequestra in autostrada 220 mila euro in contanti nascosti a bordo di un'auto. Nei pressi del casello, la polizia stradale ha fermato una macchina con a bordo due cittadini campani ... Leggi su lanazione

lau67to : Ah, perché, prima viaggiavano con meno? Sul 72, il 60, il 13 & C devono esserselo scordato... - FerdinandoC : Nel 2013 il capo della polizia di Montgomery, Alabama, finalmente si scusò con John Lewis (con consegna del distint… - TerraDiPalma : RT @EGameApps: Abili navigatori i #Fenici viaggiavano principalmente con due tipologie di navi: da guerra e commerciale. Scoprile all'inter… - EGameApps : Abili navigatori i #Fenici viaggiavano principalmente con due tipologie di navi: da guerra e commerciale. Scoprile… - robydigi : @franco2bis @conteDartagnan @Gio2020Gio @annaconcetta48 @laura_ceruti Le esigenze cambiano. Nel 1960 filobus e tram… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiavano con Viaggiavano in A1 con un tesoro dentro l’auto: 220mila euro La Nazione John Wick: la polizia italiana sequestra della droga grazie al film

La polizia italiana ha rintracciato un pacco di due chili di cocaina all’interno di gusci di chicchi di caffè a Milano e, secondo TMZ, l’indizio che l’ha portata al sequestro proviene da John Wick 2, ...

Vanno a feste e aperitivi pur essendo positivi al coronavirus: famiglia denunciata per epidemia colposa

Sale ancora il numero dei nuovi contagi da covid in Italia, dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - è stata denun ...

La polizia italiana ha rintracciato un pacco di due chili di cocaina all’interno di gusci di chicchi di caffè a Milano e, secondo TMZ, l’indizio che l’ha portata al sequestro proviene da John Wick 2, ...Sale ancora il numero dei nuovi contagi da covid in Italia, dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - è stata denun ...