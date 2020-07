Uomini e Donne, Sammy svela retroscena sulla rottura con Giovanna:”Discutevamo anche per..” (Di sabato 18 luglio 2020) Ormai è ufficiale: Giovanna e Sammy non sono più una coppia. I due già durante il percorso a Uomini e Donne hanno mostrato più volte di avere incompatibilità caratteriali. Eppure, il sentimento che li legava sembrava essere così forte da superare tutte le difficoltà, ma così non è stato. Era già da qualche settimana che i due non apparivano più insieme sui social e ciò aveva destato dubbi tra i fan, ma adesso la conferma è stata data dal diretto interessato. Infatti, Sammy, stufo dei pettegolezzi che giravano sul suo conto, ha deciso di svuotare il sacco una volta per tutte e raccontare come sono andate realmente le cose. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato! Sammy sulla ... Leggi su velvetgossip

