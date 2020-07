Traffico Roma del 18-07-2020 ore 07:30 (Di sabato 18 luglio 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione di studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sua rete viaria della capitale nulla da segnalare sul bordo lungo l’intero anello nelle due direzioni di marcia e sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila anche sulla tangenziale non sono segnalate impedimenti particolari in città ricordiamo che le zone a Traffico limitato notturne del centro storico monti e Trastevere Sono di nuovo attive in seguito all’aumento del Traffico negli orari serali che ha causato un’eccessiva Movida nelle zone interessate in contrasto con i protocolli di sicurezza le ZTL notturne di centro e Testaccio sono attivi il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 quelle di San Lorenzo e Trastevere Sono in vigore dalle 21:30 alle 3 della notte ... Leggi su romadailynews

Roma si conferma un laboratorio criminale attivo, in continua evoluzione con realtà consolidate e note, ma anche con altri gruppi che, sfruttando le maxi operazioni delle forze dell'ordine, cercano di ...

Asse dei vivai "Ok lo sblocco avanti veloci"

"E così, finalmente, qualcosa si muove anche in merito all’Asse dei vivai. L’opera, per la città, non è una delle tante infrastrutture richieste e mai realizzate: è l’arteria che condizionerà il traff ...

