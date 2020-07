Scuola, Azzolina a Torino Invita Alla Prudenza (Di sabato 18 luglio 2020) La Ministra Azzolina, in visita a Torino, risponde alle domande dei giornalisti e Invita Alla Prudenza. “Faccio appello a tutti quanti: per riaprire la Scuola a settembre, e si riaprirà, è fondamentale che ciascuno di noi abbia comportamenti responsabili”. Esordisce così la Ministra Azzolina a Torino. “Il Coronavirus c’è ancora e noi dobbiamo essere assolutamenteprudenti, più Prudenza abbiamo oggi più liberi saremo domani” conclude Azzolina. Leggi su youreduaction

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - Corriere : Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv per spiegare» - EstePhalloides : @IoSonoLibera3 Il banco di scuola con le rotelle sarà “the new MONOPATTINO”. 4 ruote is meglio che 2! È #Conte vola al 130% #Azzolina - Arianna5422 : Scuola, sindacati: così non si torna in classe. Azzolina: si riapre il 14 settembre Il primo pensiero è per i clan… -