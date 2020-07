Salvini oggi in Salento Nel pomeriggio a Racale, Ugento e Gallipoli (Di sabato 18 luglio 2020) Alle 14 a Racale, per incontrare militanti nel gazebo di piazza Beltrano. Alle 16,30 appuntamento ad Ugento, Coco Loco. Alle 19,30 l’incontro di Gallipoli per l’inaugurazione della sede leghista di via Venezia. Prosegue così, oggi, il tour di Matteo Salvini in Puglia. Ieri sera la manifestazione di Martina Franca, domani appuntamenti a Ceglie Messapica, Fasano ed Alberobello. (foto: a sinistra Gianfranco Chiarelli) L'articolo Salvini oggi in Salento <span class="subtitle">Nel pomeriggio a Racale, Ugento e Gallipoli</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - matteosalvinimi : 'Dobbiamo dire grazie a Matteo Salvini perché dopo due anni di inferno dove venivamo descritti come genitori totalm… - ignaziocorrao : Tutta Italia oggi tifa @GiuseppeConteIT tranne gli uccelli del malaugurio #Salvini e #Meloni… - gabrillasarti2 : RT @luca_delponte: @Tiziana20202020 Ma scusi @DaniloToninelli una volta i politici andavano FISICAMENTE in tour...oggi solo Salvini lo fa c… - agifix : RT @pasquino2000: ???? B R E A K I N G N E W S ???? il #COVIDtour di matteo salvini oggi ha fatto tappa a Sorrento, Giugliano e Matera.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini oggi Matteo Salvini, la fidanzata Francesca Verdini proprio non gli dà tregua… – ESCLUSIVO OGGI Da Montecitorio al campo rom, Salvini dice addio a mascherina

Poi lanciando il tour campano, questa mattina, da Sorrento, un Salvini sorridente, si rivolgeva ai giornalisti che lo attorniavano, rispondendo alle domande. Anche oggi, neanche l’ombra della ...

Vita: "Ecco come riscriverei la legge sulla Par Condicio''

Nacque perché mancava "una norma che regolasse la presenza dei politici in televisione durante le campagne elettorali" e con un unico obiettivo: "mettere ordine nel sistema dell’informazione come un’a ...

Poi lanciando il tour campano, questa mattina, da Sorrento, un Salvini sorridente, si rivolgeva ai giornalisti che lo attorniavano, rispondendo alle domande. Anche oggi, neanche l’ombra della ...Nacque perché mancava "una norma che regolasse la presenza dei politici in televisione durante le campagne elettorali" e con un unico obiettivo: "mettere ordine nel sistema dell’informazione come un’a ...