Riapertura Scuola, Zingaretti: Studenti non Devono Perdere Ore di Lezione (Di sabato 18 luglio 2020) Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico, parla di Riapertura della Scuola durante un intervento a Morgantina. “Gli Studenti a settembre non Devono Perdere una sola ora di Lezione, sarebbe un crimine“. Queste le parole di Zingaretti. Il segretario nazionale del Partito Democratico accenna poi al Movimento 5 Stelle: “C’è una parte del Paese che dice che siamo subalterni ai Cinque stelle e viceversa. Lo fanno perché hanno paura dell’unità del centrosinistra, di un nuovo centrosinistra“. Leggi su youreduaction

“La riapertura della scuola coinvolge in primis il ministero dell'Istruzione, ma tutto il Paese. Dobbiamo ricordarlo sempre”, ha detto, la Azzolina nell’intervento conclusivo. “La riapertura è una ...TORINO (ITALPRESS) - "Il 14 settembre la scuola ripartirà grazie alle ingenti ... oggi a Torino al liceo D'Azeglio per il tavolo regionale sulle riapertura degli istituti in Piemonte, non fa ...