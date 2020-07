Polemiche in Forza Italia, la svolta: la Lonardo si sospende dal partito (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sandra Lonardo si sospende da Forza Italia. E’ questo l’esito della polemica divampata oggi dopo che, come raccontato da Anteprima24, in Irpinia erano stati diffusi i manifesti di una iniziativa elettorale di Noi Campani che vede la senatrice azzurra tra i relatori. Una situazione paradossale, considerato che la lista mastelliana è schierata con De Luca e dunque contro Forza Italia. A stigmatizzare il tutto, con una nota stampa, era stato l’europarlamentare – nonché commissario provinciale del partito nel Sannio – Fulvio Martusciello. Di pochi minuti fa la replica della Lonardo: “I continui attacchi di Fulvio Martusciello nei miei confronti”, ... Leggi su anteprima24

