“Pochi clienti? Aiutiamo i ristoratori a cambiare attività”. Bufera sul viceministro Castelli (Di sabato 18 luglio 2020) “Pochi clienti? Aiutiamo i ristoratori a cambiare attività”. Bufera su Castelli “Bisogna aiutare imprese e imprenditori creativi a muoversi su nuovi business che sono nati. Se uno decide di non andare più al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a fare, magari, un’altra attività, a non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, perché magari ha visto che c’è un nuovo business. Io credo che negare il fatto che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta di questo Paese sia un errore in termini macroeconomici”. Le dichiarazioni del viceministro dell’Economia Laura Castelli, rilasciate durante la trasmissione Tg2 Post, ... Leggi su tpi

lineapress_news : Castelli: Pochi clienti? Aiutiamo i ristoratori a cambiare attività -Ecco cosa ha #Castelli #Covid #ristoratori - fanpage : “Pochi clienti nei ristoranti? Aiutiamo gli imprenditori a cambiare lavoro”: è bufera su #Castelli - ansia_tw : @bravimabasta Manfatti, fai bene a non credere al Corriere «Pochi clienti? Aiutiamo i ristoratori a cambiare attiv… - LuigiaMarelulu : @matteosalvinimi Vedere queste cose:ristoratori che hanno pochi clienti fa male,soprattutto a loro che,in questo mo… - MaxsoMagazine : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Qualsiasi attività senza clienti chiude dopo pochi mesi. Basta assistenzialismo ai 'prenditori'. -

Ultime Notizie dalla rete : “Pochi clienti Proteine ​​Antigelo Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay