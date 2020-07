Palermo, il consiglio dell’ex Bellusci: “Serie C campionato difficile, ecco cosa serve per vincerlo” (Di sabato 18 luglio 2020) «Vincere è molto difficile, ma stravincere lo è ancora di più».Queste le parole di Giuseppe Bellusci, ex difensore del Palermo, che in un’intervista al Giornale di Sicilia ha commentato la missione dei rosanero di arrivare il prima possibile in Serie B.Bellusci: “Felice per Mirri, ora bisogna non sbagliare uomini. Lucchesi? Preferisco non parlarne”Proprio un anno fa il giocatore ha lasciato la Sicilia dopo il fallimento del club di Viale del Fante, trovando casa a Monza, “Lì ha trionfato nel Girone A, ottenendo la promozione in B”. Oggi sull’obiettivo del Palermo dice: «È difficile, ma con l’entusiasmo che dona una piazza come Palermo può essere meno faticoso. Se poi ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, il consiglio dell’ex #Bellusci: “#SerieC campionato difficile, ecco cosa serve per vincerlo” - palermo24h : Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund - - palermo24h : Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund - - palermo24h : Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund - - MondoPalermo : “Mi auguro che il consiglio non faccia politica”, Mirri sullo stadio -