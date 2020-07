Omicidio suicidio ad Aprilia: uccide la moglie con tre colpi al torace e si spara in testa (Di sabato 18 luglio 2020) Omicidio suicidio ad Aprilia. Tragedia in provincia di Latina ad Aprilia, dove una coppia di coniugi sono stati trovati morti all’interno della propria abitazione in via Chiascio. L’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un Omicidio-suicidio: Calogero Cortese avrebbe ucciso la moglie Grazia Sicilia, a colpi di pistola, per poi togliersi la vita. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa ad Aprila, in provincia di Latina. La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, all’interno di un’abitazione in via Chiascio, località Fossignano. Un Omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la ... Leggi su limemagazine.eu

CarpeDiem_Macc : Doppio #omicidio-#Suicidio. Ad #Aprilia e a #Torino uccidono le compagne, poi si sparano. - infoitinterno : Provincia – Omicidio/suicidio ad Aprilia: un uomo spara alla moglie uccidendola e poi si toglie la vita - infoitinterno : Omicidio - suicidio a Borgotaro, il sindaco Rossi: 'Lutto cittadino' - infoitinterno : Omicidio-suicidio a Latina, i due erano nisseni - divisenews : Omicidio-Suicidio a #Carmagnola: pensionato uccide la compagna, poi si uccide... -