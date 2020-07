MotoGp – Concluse le FP3 a Jerez: che scatto per Valentino Rossi, Petrucci fuori dai migliori 10 [TEMPI] (Di sabato 18 luglio 2020) In MotoGp si inizia a fare sul serio. Dopo le prime due sessioni di prove libere corse nella giornata di ieri, il sabato di Jerez coincide con la terza sesssione di free practice, quella che dà accesso al Q2 delle qualifiche. Il miglior tempo di giornata lo firma Fabio Quartararo in 1:36.806, dimostrandosi ancora una volta velocissimo. Alle sue spalle Miller e Mir che precedono Marc Marquez. Maverick Vinales è quinto, un po’ in ombra, forse in attesa delle qualifiche. Crutchlow anticipa un quartetto tutto italiano che chiude la top 10: Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e Andrea Dovizioso. Il ‘Dottore’ e il ‘Dovi’ protagonisti di un grande ultimo giro che è valso ad entrambi il Q2. Niente da fare per Petrucci (13°). L'articolo ... Leggi su sportfair

Si è conclusa la terza sessione di prove libere del GP di Spagna di Jerez, prima prova del Mondiale 2020 di MotoGP. A stabilire il tempo migliore è Fabio Quartararo che precede Miller, Mir, Marquez e ...

A Jerez dopo il miglior crono della mattinata segnato da Marc Marquez, in 1.37.350, si alzano le temperature e quindi anche i tempi: il migliore del primo pomeriggio, nella seconda sessione del GP di ...

