Luca Palamara: “Non voglio fare muoia Sansone e tutti i filistei. Io sempre critico sulle correnti” (Di sabato 18 luglio 2020) Dice di essere stato sempre critico sulle correnti in magistratura e di non volere fare “Sansone muoia con tutti i filistei”. Parola di Luca Palamara, ex presidente dell’Anm da cui è stato espulso e per anni esponente di spicco di Unicost corrente di centro, intervistato da Radio Radicale. Il pm, per cui la procura di Perugia ha chiuso le indagini per corruzione, esprime il suo pensiero il giorno dopo il lungo atto d’accusa del pg della Cassazione Giovanni Salvi che nell’atto di incolpazione ha elencato le manovre del magistrato per pilotare, insieme ad altre toghe, nomine anche di importanti uffici giudiziari come la procura di Roma. “Penso che questo sistema, con le vicende ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Luca Palamara, il pg della Cassazione: “Strategia di danneggiamento del procuratore Creazzo per esigenze di Luca Lo… - reportrai3 : Inizia processo disciplinare Csm per pm Luca Palamara. Secondo pg Cassazione avrebbe tentato di condizionare nomine… - fattoquotidiano : Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testi per la sua udienza disciplinare: dagli ex ministri Orlando e Fli… - soniabetz1 : RT @reportrai3: Inizia processo disciplinare Csm per pm Luca Palamara. Secondo pg Cassazione avrebbe tentato di condizionare nomine come qu… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Luca Palamara: “Non voglio fare muoia Sansone e tutti i filistei. Io sempre critico sulle correnti” -