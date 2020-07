Legittime le procedure concorsuali all’Asia: la sentenza della Corte di Appello (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asia rende noto che, con una sentenza del 13 luglio scorso, la Corte di Appello di Napoli ha sentenziato la legittimità e l’obbligatorietà delle procedure concorsuali adottate per il reclutamento del proprio personale. La pronuncia ha rigettato i ricorsi di alcuni ex dipendenti del Consorzio rifiuti Bn1 che chiedevano “di accertare e dichiarare l’obbligo per il Comune di Benevento e/o di Asia alla loro assunzione nelle medesime mansioni svolte presso il Consorzio o in subordine anche diverse”. Il collegio ha stabilito “l’insussistenza del diritto di assunzione degli appellanti da parte di Asia” poiché le norme estendono alle società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici ... Leggi su anteprima24

