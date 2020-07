Lazza e il suo J Mixtape già al top delle classifiche (Di sabato 18 luglio 2020) E’ passato solo 1 giorno dall’uscita di “J” Mixtape, il ritorno di Lazza, il Re Mida del rap italiano, ed è già in top su Spotify. In questo 2020 Lazza ha partecipato ad 11 featuring, senza però pubblicare un suo singolo. Già il 5 luglio aveva dato uno spoiler sulla data di uscita del suo nuovo Mixtape nel suo “Red Bull 64 Bars” affermando alla fine del brano “venerdì 17 mi porta fortuna J”, regalando ai suoi fan uno spoiler del titolo e della data di uscita del Mixtape. Ed è proprio il 17 luglio che Lazza regala un Mixtape di 10 brani e 11 featuring, tra cui Tha Supreme, Gue Pequeno, Capo Plaza e tanti altri. Lazza si conferma essere uno dei migliori nella scena ... Leggi su ultimenotizieflash

L'unico album da segnalare è quello del rapper Lazza, uno dei più talentuosi della scena nazionale ... artista romano che di questo ibrido tra pop e rap ne ha fatto il suo marchio di fabbrica.

Recensione: LAZZA- J

Come ogni buon mixtape che si rispetti, anche J di Lazza è molto spregiudicato. Al di là della tecnica del rapper milanese, cristallina come sempre, ogni brano di J è a suo modo aggressivo, e dimostra ...

