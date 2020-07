Justine Mattera, la doccia bollente è da ricovero: curve mai così in mostra (Di sabato 18 luglio 2020) Quando si tratta di seduzione il nome di Justine Mattera torna sempre a galla. La bellezza italo-americana sarà pure arrivata alle temibili porte di cinquant’anni, eppure, la sensualità appresa negli anni e la sua bella presenza corrispondono ancora a delle armi da guerra. Il potere della sua avvenenza sta anche nella sua abilità espressiva: il mondo del web è carico di icone di bellezza, ma in poche riescono a posare con la stessa convinzione dell’ex moglie di Paolo Limiti. Vi ricordate della loro breve, ma intensa, unione? Fu proprio il celebre conduttore televisivo, tristemente scomparso nel giugno 2017, ad introdurre Justine Mattera nel settore dei riflettori. Il primo fattore ad attrarre il simbolo del piccolo schermo fu la somiglia estetica della giovane con la mitica ... Leggi su tuttivip

MichelaMgl : @ironicola 'Clicca qui se non ricordi la password' e Justine Mattera scompare ?? - MichelaMgl : @conteDartagnan Avrebbe dimostrato di essere uno potente. Così che mi rappresenta? Parla come Justine Mattera ?? - lordsnowjohn5 : RT @dea_channel: la dea Justine Mattera ad uno shooting fotografico ?????????? - cheamarena : RT @SkyTG24: Justine Mattera in costume conquista Instagram - SkyTG24 : Justine Mattera in costume conquista Instagram -