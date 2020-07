Italia, tromba d’aria e case scoperchiate: ragazzo in auto trascinato via dall’acqua (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Il Video a fine articolo. Bomba d'acqua tra Ramacca e Scordia, nel Catanese. Ad aggravare la situazione una tromba d'aria che si è abbattuta nella stessa zona. Il nubifragio ha causato allagamenti: in una discesa sono interventi i sommozzatori dei vigili del fuoco per soccorrere un'auto travolta dall'acqua. A Scordia il vento ha scoperchiato una casa di riposo: gli anziani sono stati messi in salvo dal personale della struttura. Sono già due le persone soccorse e messe in salvo, in altrettanti interventi, dai vigili del fuoco e dai sommozzatori dei pompieri a Scordia: (Continua...) una che era rimasta intrappolata all’interno della sua auto, e un anziano che era riuscito a liberarsi e a salire sul tetto della propria vettura. Le strade di Scordia si sono trasformate in vorticosi torrenti per ... Leggi su howtodofor

Non si arresta il maltempo in Sicilia. A Ramacca il vento ha scoperchiato il tetto di una casa di riposo CATANIA. Ancora maltempo e ancora danni in Sicilia. Dopo la violenta bomba d’acqua che mercoled ...

Bomba acqua nel Catanese, sub in azione

(ANSA) - SCORDIA, 18 LUG - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno socco ...

