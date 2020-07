Inter, le statistiche: 22 gol su 49 nascono da Candreva, Young, Biraghi e compagnia (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sono allenatori che valorizzano determinate posizioni in campo, al di là di chi siano gli Interpreti. Antonio Conte lo ha sempre fatto con gli esterni della sua mediana a 4 o a 5, fin dai tempi ... Leggi su gazzetta

Al Chelsea, poi, ha contribuito all'esplosione di Marcos Alonso e alla rivitalizzazione di Victor Moses, che oggi si è portato anche all'Inter. In nerazzurro, con il tecnico salentino, sta vivendo una ...Questa settimana analizziamo una statistica di squadra che può incidere in maniera ... La prima delle big in questa speciale classifica è l'Inter, che si piazza al quinto posto con ...