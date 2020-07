Incubo biondo – Trama e cast – 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Incubo biondo è l’offerta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, 18 luglio 2020. Si tratta di un thriller diretto da Lauro Chartrand e realizzato tre anni fa. Le location invece riguardano Canada e USA. Il cast di Incubo biondo ruota attorno all’attrice Ashley Scott, che conosceremo nei panni di Caroline Winters. Una donna che a causa della crisi nel suo matrimonio si ritroverà fra le braccia di un altro uomo. Incubo biondo – La Trama del film Caroline cede alla passione con un uomo sposato, James, e interrompe tutto non appena il rapporto con suo marito ritorna in equilibrio. Il tradimento ha avuto invece conseguenze diverse in James, morto con la moglie a causa di quanto accaduto. E proprio per ... Leggi su giornal

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Su Rai2 il thriller “Incubo biondo””. Relazioni pericolose - zazoomblog : Incubo biondo il film: trama cast streaming - #Incubo #biondo #film: #trama - infoitcultura : Su Rai2 il thriller 'Incubo biondo' - RAI Ufficio Stampa - infoitcultura : Su Rai2 il thriller 'Incubo biondo' - infoitcultura : Incubo biondo, trama e curiosità del film-tv su Raidue -