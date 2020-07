I No Tav e l’assalto al cantiere di Chiomonte (Di sabato 18 luglio 2020) Sono partiti in 150 dal campeggio contro l’alta velocità cominciato ieri a Venaus. Sono stati allontanati dalla polizia con i lacrimogeni. È successo poco prima di mezzanotte. Il gruppo di circa 150 manifestanti è partito dal campeggio di Venaus cominciato ieri nella località di Valsusa. Sono passati dal sentiero gallo – romano, nei boschi della … L'articolo I No Tav e l’assalto al cantiere di Chiomonte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FEMsrl : I No Tav tentano l'assalto al cantiere di Chiomonte, allontanati dalla polizia con i lacrimogeni - StudioConti : I No Tav tentano l'assalto al cantiere di Chiomonte, allontanati dalla polizia con i lacrimogeni… - frankietheone1 : RT @repubblica: I No Tav tentano l'assalto al cantiere di Chiomonte, allontanati dalla polizia con i lacrimogeni - repubblica : I No Tav tentano l'assalto al cantiere di Chiomonte, allontanati dalla polizia con i lacrimogeni - rep_torino : I No Tav tentano l'assalto al cantiere di Chiomonte, allontanati dalla polizia con i lacrimogeni [di CARLOTTA ROCCI… -

Ultime Notizie dalla rete : Tav l’assalto Crisi politica e di sicurezza, come aiutare la nostra Italia ad uscirne Difesa e Sicurezza