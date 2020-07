Ghost of Tsushima accompagnerà la vostra avventura con forti tempeste se giocherete come Spettro (Di sabato 18 luglio 2020) In Ghost of Tsushima, l'ultima esclusiva Sony targata Sucker Punch, il protagonista Jin è in grado di modificare il tempo con le proprie azioni.come i giocatori avranno già imparato, Jin può alterare il meteo con il suo flauto, scegliendo fra sole, nebbia, pioggia e tempesta. Tuttavia, non è soltanto in questo modo che è possibile intervenire su Madre Natura: anche il modo in cui combatterete influenzerà le condizioni meteorologiche.In un'intervista con GameSpot, il narrative director Nate Fox ha infatti confermato che se giocherete principalmente in maniera stealth, ovvero come Spettro, il gioco vi "premierà" con numerose tempeste: "Il gioco è scriptato per garantirvi più tempeste quando ... Leggi su eurogamer

