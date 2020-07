Gazzetta: il Napoli non farà altre mosse con Osimhen. Si parla solo con il Lille (Di sabato 18 luglio 2020) La trattativa per portare Osimhen al Napoli è bloccata. La Gazzetta dello Sport scrive che ci sono contatti continui di Giuntoli con il Lille, ma anche che il Napoli non ha intenzione di fare altre mosse verso l’attaccante. Il nigeriano, del resto, è venuto a Napoli per vedere da vicino il progetto del club e ha anche parlato con Gattuso. “L’affaire Osimhem appare in una situazione di stallo, ma in realtà telefonate e abbocchi continuano a esserci soprattutto fra le società. Di sicuro il Napoli non farà ulteriori mosse col giocatore nigeriano, che venendo in città ha avuto anche modo di scoprire dalla viva voce di Rino Gattuso quale sia il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: il Napoli non farà altre mosse con Osimhen. Si parla solo con il Lille L’attaccante è venuto a Napoli a r… - scaturchiod : @Gazzetta_it Ma quale pronta. Dobbiamo affrontare 5 sfide dure Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta. Queste u… - FieleAntonio : @SpudFNVPN @SpudFNVPN gazzetta dello sport visto da di Marzio il Napoli tenta ciro che sarebbe immobile - Andres19750446 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, tre motivi per crederci contro il #Barcellona in #ChampionsLeague - titty_napoli : RT @Alex_Piace: ??E dopo un giorno arriva la @Gazzetta_it che parla di voci dall'Inghilterra. Più so grossi e più stanno indietro sul #calci… -