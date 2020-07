Gara F1 GP Ungheria 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Al Gran Premio d’Ungheria si attende la domenica di Gara. Dopo la giornata di sabato caratterizzata dalle libere 3 e dalle qualifiche, l’Hungaroring è pronto ad ospitare il terzo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 dopo il back-to-back austriaco. Chi conquisterà la vittoria a Mogyorod dopo i primi due successi centrati dalle Mercedes di Hamilton e Bottas? Il GP d’Ungheria che scatterà alle ore 15:10 verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La Gara verrà inoltre trasmessa in differita su TV8 a partire dalle 18:15. GP Ungheria – Domenica 19 luglio ... Leggi su sportface

CircusFuno : Segui un'interessante #FP3 dall'#HungarianGP con Live Timing, foto, commenti in diretta... ?? - MarcoDiMarc : 12 secondi di distacco a Piastri girando costante sull'1'36''. Quello che ha fatto oggi Pourchaire è stato mostruos… - thelastcornerit : Theo Pourchaire emerge dal caos e vince Gara 1 in Ungheria - sportface2016 : #Formula3 | #HungarianGP: vince #Pourchaire, ecco l'ordine di arrivo di gara-1 - sportface2016 : VIDEO #HungarianGP | Bandiera rossa nella gara di #Formula3, propulsore in fiamme nella vettura di #Lawson -