Ferdinand racconta: “Mourinho aveva distrutto psicologicamente Martial” (Di sabato 18 luglio 2020) Anthony Martial sembrava destinato ad essere l'attaccante del futuro in casa Manchester United. L'attaccante francese aveva lasciato il Monaco con l'ambizione di diventare una leggenda dei Red Devils, ma non tutto andò come previsto. Con la gestione di José Mourinho il francese si era perso e l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic aveva influito in maniera ancora più negativa al suo rendimento.Ferdinand: "MARTIAL ANDAVA RICOSTRUITO"caption id="attachment 938081" align="alignnone" width="300" Martial (Getty Images)/captionRio Ferdinand, ex leggenda del Manchester United, ha parlato del momento dell'attaccante francese che dopo l'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sembra completamente rinato: "Per me, dopo l'addio di José Mourinho, Martial era il giocatore che aveva più ... Leggi su itasportpress

