F1 - Hamilton pole 90 in Ungheria, risveglio Ferrari (Di sabato 18 luglio 2020) F1 - Le Mercedes di un altro pianeta, e poi lui, Lewis Hamilton capace di prendersi la pole numero 90 della sua carriera. Sulla pista dell'Hungaroring, per la terza prova di questo mondiale di formula ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Eurosport_IT : Lewis Hamilton si prende TUTTO: pole position, record della pista e aggancio a Michael Schumacher per maggior numer… - Gazzetta_it : Ungheria, pole di #Hamilton, è la n. 90! #Ferrari in terza fila con #Vettel e #Leclerc - tuttosport : Gp #Ungheria: terza fila #Ferrari, pole per #Hamilton ?? - StockHudson1 : #Hamilton fa 90: in pole anche al Gp d'Ungheria. #Ferrari in terza fila - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: F1: Hamilton pole n.90 in Ungheria, risveglio Ferrari LA GRIGLIA DI PARTENZA @F1 @LewisHamilton @ScuderiaFerrari #ANSA #g… -