Escort positiva al Covid: caccia ai clienti in tutto il Sud Italia (Di sabato 18 luglio 2020) È risultata positiva al coronavirus una donna peruviana, Escort di professione, rientrata in Umbria dopo un soggiorno in Sicilia. La donna aveva appena trascorso 15 giorni a Modica, nel Ragusano, dove aveva preso in affitto un mini-appartamento per esercitare la sua “professione”, ricevendo diversi clienti su appuntamento. Successivamente si è spostata in Umbria, prendendo un … L'articolo Escort positiva al Covid: caccia ai clienti in tutto il Sud Italia TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

