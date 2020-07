Coronavirus, aumentano i contagi da ieri (249), mentre restano stabili le vittime (14) (Di sabato 18 luglio 2020) Nello specifico, per quel che riguarda i nuovi casi, nell’ordine delle decine sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania. Tra quelle senza nessun caso segnaliamo la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata. Come dicevamo sono stati invece 14 i morti, per un totale di 35.042. Salgono comunque di altre 323 unità i guariti, attualmente 196.806. Negli ospedali, ancora ricoverati con sintomi vi sono 757 pazienti. Stabile invece il numero di quanti ricoverati nelle terapie intensive (50). Nelle case intanto vi sono ancora in isolamento domiciliare 11.561 persone. Infine, dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 244.216. Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane Max L'articolo Coronavirus, aumentano i contagi da ieri ... Leggi su italiasera

