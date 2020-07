Coronavirus, 85 bambini positivi in una contea del Texas: hanno tutti meno di un anno (Di sabato 18 luglio 2020) hanno tutti meno di un anno gli 85 bambini risultati positivi al Coronavirus in una singola contea del Texas, Nueces: intorno alla città di Corpus Christi il numero di contagi è letteralmente esploso a luglio, dopo un temporaneo abbassamento. Annette Rodriguez, direttrice del centro di salute pubblica di Corpus Christi ha confermato la positività dei bambini, pur senza fornire dettagli sulle loro condizioni cliniche: “Non hanno nemmeno festeggiato il loro primo compleanno: per favore, aiutateci a interrompere la diffusione del contagio”. La contea di Nueces ha avuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Usa, in Texas contagiati 85 bambini con meno di un anno - fattoquotidiano : Coronavirus, 85 bambini positivi in una contea del Texas: hanno tutti meno di un anno - rtl1025 : ?? Allarme in #Texas: 85 #bebè sotto i 12 mesi sono risultati positivi al #coronavirus. Tutti i casi nella zona ross… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ?? Scatta l'allarme in #Texas: 85 bebè sotto i 12 mesi sono risultati positivi al #coronavirus. Tutti i casi si sono verific… - AndreaStair : RT @riktroiani: ?? Scatta l'allarme in #Texas: 85 bebè sotto i 12 mesi sono risultati positivi al #coronavirus. Tutti i casi si sono verific… -