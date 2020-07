Boom di casi di Coronavirus in Catalogna, 1100 in 24 ore. Allerta a Barcellona: “Non uscite” (Di sabato 18 luglio 2020) Boom di casi di Coronavirus in Catalogna. Torna l’incubo Coronavirus in Catalogna, tra le zone più colpite di Spagna dalla pandemia. Dopo l’impennata di nuovi casi, 1100 solo nelle ultime 24 ore, a Barcellona e nella sua area metropolitana il governo locale ha lanciato un appello a residenti e turisti: “State a casa, evitate le uscite, a meno che non siano essenziali, comprese quelle notturne, e gli assembramenti”. Quando il peggio sembrava essere passato, in Catalogna è tornata la paura per il diffondersi della pandemia di Coronavirus. Nella regione spagnola sono stati registrati 1100 nuovi casi nelle ultime 24, un numero mai ... Leggi su limemagazine.eu

