Barcellona, incontro Setien-Bartomeu: la decisione sul futuro del mister (Di sabato 18 luglio 2020) Sembrava essere arrivata al capolinea l'esperienza di Quique Setien alla guida del Barcellona, specie dopo la vittoria della Liga da parte del Real Madrid e il contemporaneo ko dei blaugrana. Invece, pare che la dirigenza abbia dato ancora del tempo al mister, almeno fino al termine della stagione del campionato spagnolo.Barcellona: la decisione sul futuro di Setiencaption id="attachment 993503" align="alignnone" width="489" Setien (getty images)/captionCome riporta Mundo Deportivo, nella serata di ieri ci sarebbe stato un lungo faccia a faccia fra il tecnico blaugrana Quique Setien e il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu al termine del quale si è deciso di proseguire insieme.

