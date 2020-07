Ascoltami, Paola Perego tra nonni e nipoti su Rai 2: «Racconteremo storie ed emozioni. Ed è quello che mi piace fare» (Di sabato 18 luglio 2020) Paola Perego “Sto bene al pensiero di tornare in tv”. Paola Perego è entusiasta in vista della prossima stagione televisiva, che la vedrà tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo, dal titolo Ascoltami. “E’ una trasmissione che ho scritto insieme a Tonino Quinti durante il lockdown: Racconteremo storie di persone e le loro emozioni. Ed è quello che mi piace fare“ dichiara la conduttrice a La Stampa. Firma il nuovo programma, dunque, insieme a Quinti, uno dei principali autori Rai (Domenica In e Razione a Catena, ad esempio), e andrà in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 2. Ascoltami racconterà, attraverso ... Leggi su davidemaggio

fabiofabbretti : #Ascoltami, Paola Perego tra nonni e nipoti su Rai 2: «Racconteremo storie ed emozioni. Ed è quello che mi piace fa… - andreapalazzo2 : RT @ale_o_ale: @PrestaLucio Io spero ci sia ancora molto da fare anche per Paola. Qualsiasi lavoro è sempre ben accetto e ben venga “Ascolt… - ale_o_ale : @PrestaLucio Io spero ci sia ancora molto da fare anche per Paola. Qualsiasi lavoro è sempre ben accetto e ben veng… - andreapalazzo2 : RT @IlContiAndrea: Paola Perego torna in Rai con #Ascoltami in onda il sabato alle 14.40 dal 31 ottobre su Rai2 per raccontare il rapporto… - Mattiabuonocore : Nella cartella stampa l'inizio di Ascoltami di Paola Perego è indicato prima alle 14.30, poi alle 14.40 -