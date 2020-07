"Altro che web, abbiamo perso un anno". Il prof filosofo: scuola vittima della pandemia (Di sabato 18 luglio 2020) Dionigi, presidente di AlmaLaurea: "La didattica a distanza va bene per prendere la patente. I ragazzi hanno bisogno di frequentarsi. L'insegnamento è la parte più importante del Paese. Invece sono ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : Devo ancora capire se al governo ci siano incapaci o complici di questa assurda tratta di esseri umani. Questo è il… - borghi_claudio : Avanti così, a chiedere tasse che nessuno pagherà. Così si farà cassa sulle sanzioni che potranno essere messe a co… - matteosalvinimi : #Salvini: PD, 5 Stelle e Renzi hanno idee diverse, ma la poltrona è un formidabile collante. L'Italia ha bisogno di… - SemperAdamantes : RT @Storace: Quel #carabiniere fu ammazzato senza pietà. Il processo rivela l’infamia bestiale degli assassini di #Cerciello. Altro che la… - Ale_Palese : @DrAndrea6 @rinaldo25351678 Dunque? Tra l’altro è una balla che il marito è africano. Bevete proprio tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

QUOTIDIANO.NET

Incidente mortale all’inizio della litoranea per Andrano Marina, subito dopo la curva in uscita da Tricase Porto. La strada è interrotta al traffico e sul posto sono giunto oltre ai carabinieri sia i ...Gli appassionati di Star Trek (o per la verità chiunque abbia mai visto anche solo la locandina di una delle serie tv o dei film) potrebbe facilmente lasciarsi fuorviare dal look classico di questo fu ...